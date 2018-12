Peter den Oudsten stopt: Groningen moet op zoek naar nieuwe burgemeester

Den Oudsten is wel benoemd tot waarnemend burgemeester van de fusiegemeente. Die functie bekleedt hij vermoedelijk tot medio volgend jaar.



Op 2 januari wordt er een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, die dan op zoek gaat naar een nieuwe burgemeester. ,,Het is goed dat raad zich oriënteert op de toekomst en die moet je niet bij mij zoeken”, motiveerde Den Oudsten vrijdag zijn besluit. De burgemeester wordt volgend jaar 68 en had ook nog maar twee jaar burgemeester kunnen zijn. ,,Het college en de nieuwe burgemeester kunnen straks met nieuw elan en nieuwe ideeën een volledige periode aan de slag”, zegt hij daarover.



De burgemeester laat weten meer tijd voor zichzelf en z’n vrouw te willen. In principe ambieert hij niet nog een andere burgemeesterspost, ook al sluit hij dat niet uit. Wel blijft hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim. ,,Ik zie verder wel wat er op mijn pad komt”, aldus Den Oudsten.



Den Oudsten is sinds 2015 burgemeester van Groningen. Tijdens zijn ambtsperiode in Groningen stond hij vrijwel nooit ter discussie. ,,Ik ben met veel plezier vier jaar burgemeester van Groningen geweest. De komende periode zal ik me nog wel met dezelfde energie en betrokkenheid in blijven zetten”, zo besluit hij.