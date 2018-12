Per taxi naar de winkel in Groningen-zuid: unieke actie winkelcentra

Winkeliers aan het Overwinningsplein, Helpman en de Van Lenneplaan starten zaterdag de bijzondere actie ‘Kerstwinkelen in Zuid’ . Mensen uit omringende wijken die boodschappen willen doen kunnen dan met een taxibusje worden opgehaald, en later worden hun boodschappen thuis bezorgd. Ze moeten dan even het speciale servicenummer bellen: 050-5417390.

Het ophalen van consumenten is een eerste gezamenlijke actie van de drie Winkeliersverenigingen Overwinningsplein, Helpman en Van Lenneplaan. De actie is niet alleen aanstaande zaterdag 15 december, maar ook de volgende zaterdagen 22 en 29 december, en is bestemd voor inwoners van de wijken Corpus den Hoorn, de Wijert, Helpman, Ter Borch of de Linie.

Winkelen in Zuid haalt mensen op en brengt ze weer naar huis. Hiervoor rijdt een speciaal taxibusje rond. En de boodschappen worden thuisbezorgd door speciale fietskoeriers.

Het idee voor deze pilot is ontstaan tijdens gesprekken met de besturen van de drie winkeliersverenigingen: Rien Willems (Van Lenneplaan), Marjan Noorda (Overwinningsplein), Harry Schreuder en Richard Wielinga (Helpman).

Winkelen in Zuid is overigens een pilot om de consument onbezorgd te laten winkelen, zonder gesjouw met volle tassen. Wie er aan meedoet kan alle aankopen inleveren bij de verzamelpunten: in de winkels vertellen ze u waar die zijn. Later op de dag worden de boodschappen bij thuisbezorgd.

Heeft u zelf geen vervoer of bent u moeilijk ter been? Geen probleem, Winkelen in Zuid haalt u gewoon op. Gratis en voor niets! Bel daarvoor het speciale servicenummer: 050-5417390. Dan krijgt u een tijdstip dat u wordt opgehaald en alles wordt geregeld.

Winkelen in Zuid is een samenwerking tussen de winkeliersverenigingen in Helpman, Van Lenneplaan en het Overwinningsplein, Bedrijvenvereniging WEST, Groningen Bereikbaar, Marketing Groningen, Gemeente Groningen en Het Fonds.