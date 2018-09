Peerd van Ome Loeks op raadselachtige wijze verdwenen

Het Peerd van Ome Loeks is in de nacht van zondag op maandag op raadselachtige wijze verdwenen. De gemeente Groningen tast nog helemaal in het duister over de reden waarom het beroemde standbeeld niet meer op z’n sokkel staat.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt nu uitgezocht waarom het Peerd van Ome Loeks is weggehaald. “Voor zover we nu weten was er geen onderhoud gepland. Als dat wel zo was geweest, dan hadden we dat ook zeker geweten. Het beeld is verder onlangs nog helemaal gerestaureerd, dus er was ook helemaal geen reden om het beeld van z'n sokkel te halen. Dat doe je overigens ook niet zomaar eventjes.”



De gemeente heeft de politie nog niet ingeschakeld, maar gaat dit wel doen als uiteindelijk blijkt dat niemand op het gemeentehuis weet waarom het Peerd van Ome Loeks is verdwenen.



Een aantal weken geleden riep de gemeenteraadspartij 100 % Groningen op om het beeld te verplaatsen naar een mooiere plek in de binnenstad. Fractievoorzitter Marjet Woldhuis laat echter ter plaatse weten niets met de verdwijning te maken te hebben. "Iedereen denkt nu natuurlijk dat ik er iets mee te maken heb, maar ik weet echt van niks. We zouden ook nooit zoiets doen. Het is gewoon een strafbaar feit", aldus Woldhuis.