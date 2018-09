Peerd van Ome Loeks blijkt slachtoffer van 'ludieke actie' voor zichtbaarheid Wad

Ineens was ‘ie verdwenen: het allerbekendste standbeeld van Groningen, het Peerd van Ome Loeks, stond maandagochtend niet meer op zijn (omstreden) plekje voor het Hoofdstation. “De gemeente zal ‘m wel weggehaald hebben voor een onderhoudsbeurt”, is dan de eerste gedachte die opkomt. Maar degene die over ’t Peerd gaat, zegt van niks te weten. En dus start het speculeren: Een oudejaarsstunt, supporters van FC Twente die grappig proberen te doen of de partij 100% Groningen, die al een tijdje pleit voor een ander plekje voor het beeld: ze passeren allemaal de revue als verdachte.

Pas op het einde van de dag wordt duidelijk wat er daadwerkelijk met het Peerd en met Ome Loeks is gebeurd: ze blijken het slachtoffer van een ‘ludieke actie’ om meer aandacht voor de zichtbaarheid van de Waddenzee te generen. Een collectief onder de naam 'Wadden uit de schaduw' heeft Wagenborg Nedlift ingeschakeld om het beeld van zijn plek te hijsen en naar de werf van onderhoudsbedrijf NBK te vervoeren. Ondertussen wordt op de dijk aan de Friese kant van Lauwersoog een replica van het Peerd neergezet. Het idee is dat het net lijkt of het Peerd van Ome Loeks ineens op de dijk staat, maar wie goed kijkt, ziet al snel dat het niet om het echte beeld gaat.



Wat de bedenkers van de grap ermee wilden bereiken? “Ons doel is om meer aandacht te vragen voor de zichtbaarheid van de Waddenzee tussen Den Helder en Delfzijl’’, aldus mede-initiatiefnemer Sieger Dijkstra in het Dagblad van het Noorden. Dat wil ‘Wadden uit de schaduw’ doen door jaarlijks een ‘ludieke actie’ te organiseren. De verdwijning van het Peerd van Ome Loeks moet dus de eerste in een serie van vergelijkbare publiciteitsstunts worden.

Die moeten "collectief discussie genereren over de zichtbaarheid van de Waddenzee vanaf het vasteland", aldus Dijkstra. Hoe het Wad dan precies zichtbaarder moet worden vanaf het land, wordt niet helemaal duidelijk. De zeedijken verlagen, zodat we er allemaal gemakkelijk overheen kunnen kijken, lijkt vooralsnog niet echt een haalbare optie...



En ondertussen staan Loeks en zijn Peerd bij onderhoudsbedrijf NKB Noord, met uitzicht op bedrijvenpark Eemspoort. Of de gemeente nu echt van niks wist, is niet duidelijk en wanneer het duo weer voor het station staat is ook nog niet bekend.