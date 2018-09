Patrick Beijk verkozen tot Meest Markante Horecaman

Patrick Beijk is verkozen tot de Meest Markante Horecaondernemer van de provincie Groningen. Het is de derde keer dat Beijk met de prijs, die wordt uitgereikt door de Groningse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland, naar huis gaat.

Volgens de jury onderscheidt Beijk zich niet alleen met zijn horecabedrijven mr. Mofongo en The Dog’s Bollocks, maar ook met zijn ‘opvallende en uitdagende initiateven’. Zo komt Merckt, straks op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat, ook uit de koker van Beijk.



Er waren vier genomineerden. Behalve Beijk waren dar Jelle Bos van Beleef Lauwersoog met onder meer het horecabedrijf Het Booze Wijf, Brouwerij Martinus uit Groningen en André Dokter van het gelijknamige steakhouse in Briltil en een tweede vestiging in Groningen onder de naam Het Zusje van André Dokter.



Als Meest Markante Horecaondernemer van de provincie Groningen dingt Beijk nu ook mee naar de landelijke titel.