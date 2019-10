Oud-hoogleraar: ‘Versterking huizen Groningen niet meer nodig’

‘Het versterken van huizen in de provincie Groningen is niet meer nodig : de gaswinning in het Groningenveld gaat nu toch terug naar nul, het bevingsgevaar neemt af.

De dringendste opgave is nu snel en duurzaam schadeherstel in de duizenden gevallen die nog op afhandeling wachten. Dat vindt de Groningse emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde aan de RUG, Charles Vlek. Hij houdt dinsdagavond 22 oktober een lezing voor de Groninger Bodembeweging (GBB).



De GBB heeft ook een andere spreker uitgenodigd die het daar niet mee eens is en die vindt dat versterking wel voortgezet moet worden.

Charles Vlek is van mening dat het aardbevingsbestendig maken van kwetsbare gebouwen in Noordoost-Groningen een dubieuze opgave is geworden die op bestuurders blijft drukken als mosterd na de maaltijd. Nu de gaswinning snel wordt verminderd, neemt ook het bevingsgevaar verder af. Preventieve versterking heeft volgens hem zijn urgentie verloren.

Voor achtergrondinformatie zie:

https://www.groninger-bodem-beweging.nl/nieuws/22-oktober-charles-vlek/

Bé Schollema Bé Schollema, wethouder voor de PvdA en GroenLinks in de gemeente Loppersum, is van mening dat de versterking, onder voorwaarden, wel voortgezet moet worden. Het bevingsgevaar neemt mogelijk af, maar is niet weg, zeker niet de eerste jaren.

Daarom is juist nu versnelling van de versterkingsoperatie nodig.