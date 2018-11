Oud-gemeenteraadslid Ineke van Gent wordt informateur in Groningen

Ineke van Gent wordt informateur bij de gemeente Groningen. Dat werd woensdag duidelijk tijdens het debat over de verkiezingen van de gemeente Groningen.

Van Gent zal gaan verkennen welke partijen samen een college zouden kunnen vormen.

Van Gent was van 1985 tot 1994 gemeenteraadslid in Groningen. Van 1998 tot 2012 zat ze voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Ze is sinds september 2017 burgemeester van de gemeente Schiermonnikoog.

(Foto boven: schiermonnikoog.nl)