Organisatie trekt de stekker uit Kadepop 2020

Op de eigen website schrijft de organisatie dat de bezoekersaantallen in het verleden vaak achterbleven bij de verwachtingen. Daardoor is het moeilijk om het festival rendabel te maken. Ook komen er elk jaar steeds meer festivals in Groningen bij. “Alles overziend zien wij geen mogelijkheid om dit jaar een aansprekend evenement neer te zetten”, aldus Kadepop.



De organisatie spreekt van een pijnlijke, maar ook onvermijdelijke beslissing om het festival dit jaar te schrappen. Iedereen die al een kaartje heeft gekocht, krijgt het geld meteen teruggestort. Kadepop zou plaatsvinden op 19 september.



Vorig jaar stonden onder andere Jett Rebel en Dope D.O.D. op het podium van Kadepop. Eerder al waren er optredens van Chef Special, De Likt en Sam Fender. In 2017 stond Jeangu Macrooy op het podium. Hij vertegenwoordigt dit jaar Nederland op het Eurovisie Songfestival.



Het is nog niet bekend of de organisatie in de toekomst weer een poging gaat doen om Kadepop te organiseren. “Toekomst? We zullen zien. Passie voor muziek blijft, dat neemt niemand ons af!”, aldus de festivalorganisatie.