Optimisme helemaal terug bij bouwers zuidelijke ringweg; alles klaar in 2024

“Apetrots zijn we. We hebben bewezen het project weer onder controle te hebben. Dat was best spannend”. Dat zegt projectdirecteur Maarten Janknegt van de combinatie Herenpoort, de bouwers aan de zuidelijke ringweg. Hij komt aan het woord in een uitvoerige reportage op de website van Cobouw. Daaruit blijkt dat het optimisme helemaal terug is aan de zuidelijke ringweg. De verwachting is dat het zeker zal lukken om de weg in 2024 op te leveren.