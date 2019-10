Opnieuw grote fietscontrole: ditmaal 120 boetes

Zo’n 98 fietsers kregen een boete voor fietsen zonder licht. In achttien gevallen kreeg iemand een boete omdat die zijn of haar telefoon gebruikte op de fiets.



Vorige week donderdag werd ook al zo’n grote actie gehouden in de Stad. Toen kregen honderd fietsers een boete. In totaal zijn sinds de invoering van het zogeheten appverbod 442 boetes uitgedeeld voor het gebruiken van een mobiele telefoon op de fiets.