Openluchtbad De Papiermolen zaterdag weer open

Zwemliefhebbers en waterratten hebben het zonder anderhalf jaar zonder moeten doen, maar vanaf aankomende zaterdag is De Papiermolen, het enige openluchtbad in de stad, weer geopend. Het zwembad is afgelopen jaar flink gerenoveerd.

Daarbij zijn onder andere alle bodems en wanden van de verschillende zwembaden vervangen. Ook wordt het zwembad duurzaam verwarmd en ’s nachts moeten afdekmatten voorkomen dat het water te snel afkoelt.



De meest opvallende verandering is de muurschildering op de tribune bij het 50 meter-bad. Die werd bij de bouw van het complex in de jaren vijftig aangebracht, maar verdween lang geleden onder een laag grijze verf. Tijdens de renovatiewerkzaamheden kwam oude muurschildering weer tevoorschijn waarop de gemeente besloot de schildering in ere te herstellen.



De officiële opening is zaterdag om 10.00 uur.



Openingstijden



De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag 7:00 - 20:00 uur en in het weekend 10:00 - 18:00 uur. Bij mooi weer is het mogelijk dat het zwembad in het weekend langer open blijft.