Openbare Bibliotheek Boteringestraat krijgt er een verdieping bovenop

Het pand in de Oude Boteringestraat waar nu nog enkele weken de Openbare Bibliotheek in is gevestigd, krijgt er straks een verdieping bovenop.

Het pand komt binnenkort leeg te staan, omdat de bibliotheek verhuist naar het Groninger Forum. De nieuwe gebruiker is de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze verhuist over ruim drie jaar, in 2023, naar het huidige bibliotheek-gebouw.

In een interview met OOGTV meldt Mirjam Buigel, directeur bedrijfsvoering van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, dat het gebouw zeer aantrekkelijk is voor haar faculteit omdat allerlei onderdelen die nu nog verspreid zitten over de hele stad, dan straks onderdak krijgen in één hoofdgebouw.

Er is een ontwerpteam geselecteerd dat de plannen voor een nieuwe faculteit gaat uitwerken. In de plannen is een extra verdieping bovenop het gebouw meegenomen. Dat is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende omvang van de faculteit wordt, aldus de directeur bedrijfsvoering tegen OOGTV.