Ook laatste verdachten ongeregeldheden Paddepoel (voorlopig) weer vrij

Alle mensen die op zondagavond 30 december tijdens ongeregeldheden in de Groninger wijk Paddepoel werden aangehouden, zijn weer op vrije voeten. De laatste zes arrestanten zijn op nieuwjaarsdag vrijgelaten. Zij blijven echter verdachte en moeten later mogelijk nog voor de rechter verschijnen, aldus een woordvoerster van de politie.

Ongeregeldheden

De politie greep zondagavond in toen groepen jongeren straatbranden stichtten en vernielingen pleegden in en rond de Voermanstraat in de wijk Paddepoel. Om de rust in de wijk te laten terugkeren werden onder meer de ME en politiehonden ingezet.



Tijdens de ongeregeldheden werden in totaal veertien mensen aangehouden. Acht van hen werden op Oudjaarsdag alweer vrijgelaten. Zes verdachten werden echter van dermate ernstige overtredingen verdacht dat ze ook tijdens de jaarwisseling achter de tralies moesten blijven.