Ook Groningse bouwers gaan volgende week protesteren op Malieveld in Den Haag

De bouwers protesteren tegen de stikstofregels en de nieuwe commotie over PFAS. Door de stikstofregels liggen veel bouwprojecten stil. Door de nieuwe PFAS-norm is het nu lastig om grond of slib te verplaatsen.



De organisatie van het protest wil een publieksvriendelijke actie houden. De gemeente Den Haag had eerder al laten weten dat tractoren en andere zware voertuigen niet welkom zijn op het Malieveld. De actievoerders hopen op grote getalen mensen.