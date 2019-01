Onvrede over uitspraken van burgemeester Den Oudsten in interview met Shell

De gemeenteraadsfractie van de SP is het niet eens met de uitspraken van burgemeester Den Oudsten in een interview op de website van Shell. In het interview geeft Den Oudsten aan dat Shell een hoofdrol moet spelen bij de overgang naar duurzame energie en dat Shell met Groningse scholings- en kennisinstellingen moet samenwerken. De partij wil een debat over de uitlatingen van de burgemeester.

“Wat de SP betreft speelt de Shell geen enkele rol meer in Groningen en moet Shell slechts één ding doen: betalen voor de schade die ze in Groningen hebben aangericht”, zo stelt fractievoorzitter Jimmy Dijk in een reactie.



Volgens Dijk zitten Groningers niet te wachten op inmenging van Shell in onze toekomstige energievoorziening. “We willen niet dat ze meedenken, meedoen of meebepalen.”



In het interview met de Shell slaat burgemeester Den Oudsten de plank volledig mis volgens Dijk. “Je moet niet de aanstichter van grote ellende in Groningen vragen om mee te denken over te toekomst van Groningen. De Shell mag alleen nog maar betalen voor de aangerichte schade. Shell moet Groningen uit en mag hier geen enkele rol van betekenis meer spelen”, aldus Dijk.



De SP wil opheldering over de uitlatingen van de burgemeester in het Shell-interview. Komende dagen gaat de SP in gesprek met andere partijen om steun te zoeken voor een debat hierover.



Het hele interview met Den Oudsten is hier te lezen.