'Ongeneeslijk zieke' Wendy zoekt sponsors voor genezing

Help jij Wendy genezen?



Twee primaire tumoren in één keer. Dat komt in de statistieken bijna niet voor. Statistieken die Wendy ook vertellen dat ze niet beter wordt. De eierstokkanker kwam namelijk in 2018 terug en dat gaf haar het label ‘ongeneeslijk ziek’. In Nederland krijgt ze daarom alleen palliatieve chemo als optie. Een behandeling die is gericht op het verlengen van haar leven.



Moeder van drie kinderen



Daar legt ze zich, als moeder van 3 kinderen in de leeftijd van 4, 8 en 10 jaar, niet bij neer en ze zoekt de hele wereld af naar genezing. Een zoektocht waarbij ze in 2020 de hulp nodig heeft van anderen.



“Met de terugkeer van de kanker in april 2018 werd onze ergste nachtmerrie waarheid”, zegt Wendy. “Bij de eerste keer in 2016 wilde ik direct actie: geen dag meer wachten voor een scan, een operatie of het krijgen van chemo. Dat gevoel van gelijk iets willen doen was er ook weer in 2018. Chemo was in dit geval alleen nog levensverlengend dus mijn gynaecoloog gaf het advies om te wachten. Wat in eerste instantie bedoeld was voor uitstel vanwege weinig lichamelijke klachten, was achteraf het beste advies wat zij mij kon geven. Het maakte dat ik zelf op zoek ging naar informatie om mijn kankercellen op te ruimen.”



'Dat ik alles heb geprobeerd'



De zoektocht leidde haar naar immuuntherapie in het buitenland. Door een succesvolle crowdfunding in 2018 behaalt ze binnen vier dagen haar doel. In die tijd richt ze de website www.grenzeloosgenezen.nl op. “Ik wilde, dat als het niet zou lukken, dat mijn kinderen later zouden kunnen lezen over mijn zoektocht. Dat ik alles heb geprobeerd om bij hen te mogen blijven. Inmiddels had ik zoveel gelezen over kanker, dat ik ook informatie met anderen wilde delen.”



De immuuntherapie maakte niet de genezing, maar Wendy gaat beter dan verwacht. Op advies van Julie, een Amerikaanse lotgenote, zet ze haar zoektocht voort. Zelf betaalde Julie in Amerika 250.000 dollar voor haar genezing. Voor Wendy haar vervolg in Europa is in totaal 75.000 euro nodig. “De eerste 15.000 euro daarvan werd opgehaald door een kerstactie van vrienden. Door hen durf ik het opnieuw te vragen. Vragen lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is het zeer zeker niet. Ik wil laten zien dat het mogelijk is en dat het waard is om hoop te houden. De lat ligt daarom voor mij heel hoog. Een wonderpil bestaat nog niet. Alleen een kans. Om behandelingen in te zetten die misschien nog niet bewezen genoeg zijn voor mijn soort, maar wel effectief genoeg om het verschil te maken.”



Doneercadeau



Om wat terug te willen doen, bedacht Wendy het Doneercadeau. “Als dank voor de financiële steun. Ik wil lotgenoten ook verder helpen door informatie te delen. Mijn wens om de oplossing voor kanker te vinden is net zo groot als andere landelijke acties. Ik noem mijn actie daarom liever ook sponsoring met een tegenprestatie: het vastleggen van informatie over de mogelijkheden. Het maken van Doneercadeaus.”



Doneren



“Ik hoop dat mensen mij willen sponsoren zodat ik mijn zoektocht kan voortzetten”, zegt Wendy. Wil je Wendy helpen? Dat kan door haar te sponsoren op www.grenzeloosgenezen.nl/donatie/.