Onduidelijkheid over verkoop Pepergasthuis

Volgens OOG TV is er al een voorlopig koopcontract. Daarin staat ook een boetebepaling wanner de koper afziet van de koop.



Lefier stelt dat zij het Pepergasthuis niet lonend kan exploiteren en daarom heeft besloten het historische complex, bestaande uit onder andere 29 hofjeswoningen, van de hand te doen.



Lefier kreeg het pand in 1991 voor een bedrag van 1 miljoen euro in handen. Met de verkoop zou een bedrag van 4 miljoen zijn gemoeid.



Zowel bewoners van het Pepergasthuis als de gemeente Groningen zijn fel gekant tegen de verkoop van het Pepergasthuis. Zij willen niet dat het Gasthuis, met nu sociale huurwoningen, in handen komt van een particuliere vastgoedbelegger.



Mocht de verkoop aan Jan Berry Drent niet doorgaan, dan zijn er nog twee andere geïnteresseerde partijen.



Er zou vandaag een hoorzitting over de kwestie plaatsvinden, maar die is uitgesteld tot 9 december.



Lefier was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.