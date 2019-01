Onderzoek UKrant: seksuele intimidatie bij 40 procent Groningse studenten

Van de 571 studenten die een vragenlijst hebben ingevuld, gaven 222 studenten – 38 procent - aan dat ze tijdens hun studententijd in Groningen grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt.



Het gaat daarbij het vaakst om ongewenste aanrakingen. In totaal 185 ondervraagden gaven aan dat meegemaakt te hebben. 138 studenten horen geregeld seksueel getinte opmerkingen of krijgen te maken met opdringerige versierpogingen. Bij 98 mensen – ruim 44 procent – ging het grensoverschrijdend gedrag verder: zij kregen te maken met bedreiging (56 keer), stalking (19 keer) of verkrachting (23 keer).



Volgens de onderzoekers blijkt dat de daders meestal bekenden zijn, zoals verenigingsgenoten, vrienden, studiegenoten, docenten en partners.



Slechts enkele van de getroffen studenten hebben na een incident actie ondernomen. In elf gevallen werd de politie ingeschakeld, en de RUG en de vereniging werden vier keer op de hoogte gebracht.