Lof en onderscheidingen voor afzwaaiende Hans Nijland

Hans Nijland heeft vrijdagavond, tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in de Euroborg, de Erepenning van Groningen in ontvangst mogen nemen. De vertrekkende FC Groningen-directeur werd daarnaast uitgeroepen tot Lid van Verdienste van de KNVB.

Nijland werd tijdens zijn afscheidsreceptie in bioscoop Kinepolis door burgemeester Peter den Oudsten uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Groningen. Met het toekennen van de Erepenning aan Nijland wil het gemeentebestuur zijn waardering uitspreken voor Nijland als “sociaal bewogen founding father en langstzittende directeur in het Nederlands betaald voetbal”.



Lid van Verdienste KNVB

Ook KNVB-bondsvoorzitter Michael van Praag had mooie woorden én een onderscheiding voor het vertrekkende FC Groningen-boegbeeld. Hij onderscheidde Nijland als Lid van Verdienste voor het meer dan twintig jaar uitoefenen van zijn functie.



Hoog bezoek

Het afscheid van Nijland in de Euroborg-bioscoop werd bezocht door verschillende FC Groningen-iconen. Zo waren onder meer Arjen Robben en bondscoach Ronald Koeman van de partij.