Onderhoud aan cellencomplex politie: arrestanten tijdelijk naar Assen of Leeuwarden

\Arrestanten die vast zitten in het cellencomplex van de politie aan de Hooghoudtstraat in Groningen worden volgende week tijdelijk ondergebracht in cellen in Leeuwarden of Assen. Dit vanwege onderhoud aan het complex.

Volgens de politie wordt er volgende week donderdag en vrijdag onderhoud aan het complex uitgevoerd.



Het gaat volgens een woordvoerster om ‘reguliere’ onderhoudswerkzaamheden, onder andere op het gebied van automatisering.



Omdat de werklui dan vrij alle cellen, verhoorkamers en andere ruimten in- en uit moeten kunnen lopen, is het noodzakelijk dat de arrestanten tijdelijk in Leeuwarden of Assen worden ondergebracht. Ook nieuwe arrestanten gaan daar in de cel.



In het gebouw zitten vijftig cellen. Het werd begin 2008 in gebruik genomen.