Omzetten rijbaan zuidelijke ringweg gebeurt waarschijnlijk week later

Aanpak Ring Zuid meldt vrijdag dat de werkzaamheden waarschijnlijk een week opschuiven. De zuidelijke ringweg is dus niet gestremd op 25 en 26 januari, maar vooralsnog in de nacht van vrijdag 1 op zaterdag 2 februari. Ook blijft de oprit bij Kempkensberg een weekje langer open.



De zuidelijke rijbaan wordt verplaatst naar de tijdelijke weg, zodat de aannemer een deel van de ringweg kan slopen. Op de plek van de zuidbaan komt namelijk de verdiepte ligging.



Bij het verplaatsen van de rijbaan moet worden geasfalteerd. De vorst maakt het onmogelijk om die werkzaamheden uit te voeren. De ondergrond is dan bevroren en ook kan er geen asfalt worden gedraaid.



Er is nog een klein kansje dat het omzetweekend toch op 25 en 26 januari kan doorgaan, namelijk als de vorst uitblijft. De weersverwachtingen wijzen daar echter niet op.



Aanpak Ring Zuid had voor de zekerheid al een reserveweekend aangewezen, maar komt wel in de knel als het dan ook nog vriest. Op 11 februari staat namelijk de sloop van het viaduct bij de Esperantostraat gepland, pal onder de huidige rijbaan. ProRail heeft het treinverkeer rond die datum al gestremd.