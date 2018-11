'Ombouw ringweg voor 2024 afgerond', aldus gedeputeerde Gräper

De vraag wanneer de werkzaamheden aan de ring zijn afgerond is actueel omdat het project zoals gemeld vertraging heeft opgelopen. Vorige week leek het er zelfs even op dat de stekker compleet uit het project zou worden getrokken. Althans: de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat liet weten dat volgens hem in het uiterste geval de stekker uit het project moet worden getrokken, als de huidige impasse niet vlot getrokken wordt.

Maar op de website van RTV Noord laat gedeputeerde Gräper weten het veel te vroeg te vinden om te denken over het beëindigen van de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen.

Momenteel buigt een commissie zich over de toekomst van het project. Dat is de zogenaamde ‘commissie Hertog’ die de problemen in kaart moet brengen en een oplossing moet aandragen. Eén van de opties zou theoretisch kunnen zijn de beëindiging van het bouwproject. Maar de gedeputeerde noemt dat onwaarschijnlijk. 'Het lijkt me sterk dat de commissie hiermee komt. Ik zie scenario's waarin we er wel uitkomen. Er zijn wel zeshonderd scenario's te bedenken', zo zegt ze op de website.

Gräper verwacht op korte termijn helderheid van de commissie, die volgens haar nog tot het einde van het jaar nodig heeft.

De gedeputeerde gaat er nog steeds vanuit dat de ombouw van de ringweg voor 2024 is afgerond. En de vertragingen die zijn ontstaan zouden mogelijk kunnen worden ingelopen. 'We kijken naar mogelijkheden om vertragingen in te lopen.'