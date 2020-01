Nu al honderden stemmen voor plan rodelbaan op Kardingebult

Een rodelbaan is een lange glijbaan waar mensen met sleeën op wielen naar beneden kunnen roetsjen. Met behulp van een hendel kan de passagier de snelheid regelen.



Het plan voor de rodelbaan ontstond in 2017 min of meer als een grap op kantoor. Marco van Dijk, mede-eigenaar van Zakelijkglasvezel.nl, gooide het na een vakantie in Duitsland in de groep. “Hij had daar een rodelbaan gezien en dacht: dit is ook wel wat voor de Kardingeberg in Groningen”, legt compagnon Roel Kuper uit. Een stagiaire maakte een video van het plan. Daarmee deden de bedenkers mee aan de Open Raad, een initiatief van Let’s Gro waarmee burgers met initiatieven konden aankloppen bij de gemeenteraad van Stad. Kuper: “Ons voorstel werd aangenomen: 25 voor, drie tegen.”



Veertig kilometer per uur

Inmiddels ligt er een concreet plan voor een baan van circa een halve kilometer. De rodelbaan komt aan de zuidkant van de Kardingeberg. Bovenop de berg wordt een torentje gebouwd, waarmee de karretjes snelheid kunnen maken. Uiteindelijk gaan de rodelaars met ongeveer 40 kilometer per uur de berg af.



De rodelbaan moet uiteindelijk energieneutraal worden. De initiatiefnemers willen ook dat de baan 365 dagen per jaar open is. “De rodelbaan zal een belangrijke boost geven aan het toerisme in stad en provincie Groningen”, zeggen ze. Tegelijkertijd moet de rodelbaan een betaalbaar uitje worden. “Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen bij ons werken. Scholen uit de omgeving bieden we stageplekken. En wil je als student G-krachten testen voor je studie, dan kan dat ook”, zo valt te lezen in het plan.



100 miljoen euro beschikbaar

De initiatiefnemers hebben hun plan op de website Toukomst.nl geplaatst en daar kun je ook stemmen. Toukomst.nl is een initiatief van het Nationaal Programma Groningen. Er is in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het Nationaal Programma Groningen is op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruithelpen. Iedereen kan tot half maart z’n ideeën insturen. Uiteindelijk wordt gekeken welke projecten worden gerealiseerd.



Het plan voor de rodelbaan is een van de meer dan honderd plannen met de meeste stemmen. Alle andere ideeën voor Groningen kun je hier zien.