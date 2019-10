Noorderpoort start met cursus voor drone-piloten

Dankzij deze samenwerking kunnen studenten van Noorderpoort gebruik maken van het professionele lesmateriaal dat OmniDrones Academy tot haar beschikking heeft.



Daarnaast biedt Noorderpoort zelf cursussen aan gaan bieden op het gebied van het vliegen met drones.



Dit jaar zijn al een aantal studenten van Noorderpoort gecertificeerd Drone-piloot geworden en ook vanaf de start van dit schooljaar volgen studenten van Noorderpoort het lespakket tot drone-piloot.



Rol van drones in de samenleving



Drones krijgen een steeds grotere rol in de samenleving. Denk hierbij aan filmproducties, in de hulpverlening of voor het transport van kleine goederen. Noorderpoort biedt dan ook een opleidingstraject in samenwerking met OmniDrones Academy voor het bedrijfsleven.