Brandweer in problemen door tegenvaller Ringweg

De Brandweer Groningen voorziet ernstige problemen bij het bereiken van zuid-Groningen wanneer de zuidelijke ringweg tijdelijk wordt afgesloten. Dan gaat die ringweg als een soort barrière werken waardoor het zeer lastig zal worden om vanaf de kazerne aan de Sontweg snel naar Groningen – Zuid te rijden. Daarom moet er een tijdelijke nood-kazerne komen in het zuiden van de stad.

Dat wil de Veiligheidsregio Groningen, zo meldt zaterdag het dagblad van het Noorden. Volgens de krant wil de Veiligheidsregio Groningen onder alle omstandigheden binnen de wettelijke termijnen ter plaats zijn bij ene brand of calamiteit, maar is dat niet mogelijk wanneer de ringweg vijf weken wordt afgesloten. Dat die weg vijf weken dicht gaat werd deze week bekend. De afsluiting is nodig om de wegwerkers efficiënt te kunnen laten werken.

Volgens de woordvoerder is de Veiligheidsregio Groningen genoodzaakt om een noodkazerne in gebruik te nemen. De kosten daarvan komen volgens deze organisatie voor rekening van de aannemer die de zuidelijke ringweg bouwt, omdat deze verantwoordelijk is voor de onverwachte afsluiting van de weg voor vijf weken.