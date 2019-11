Nieuwe zebrapaden moeten zorgen voor veiligere Verlengde Hereweg

Het huidige zebrapad van en naar het Helperplein ligt voor voetgangers op een logische, maar erg drukke plek. Bestuurders moeten voetgangers die hier (willen gaan) oversteken, voor laten gaan. Toch gebeurt dit niet altijd omdat het zebrapad niet goed opvalt.



De nieuwe zebrapaden worden aangelegd volgens de laatste inzichten over het verkeersveilig inrichten van een oversteek. De hoeveelheid verlichting en ruimte om de zebrapaden moeten ervoor zorgen dat voetgangers, fietsers en automobilisten de zebrapaden beter zien. Met de middenberm hebben voetgangers een rustpunt in het midden en kunnen ze per rijrichting oversteken. De nieuwe zebrapaden zijn naar verwachting klaar rond vrijdag 6 december.



Aanpak verkeersveiligheid

In 2017 vroeg de gemeenteraad om verkeersveiligheid hoog op de agenda te zetten. Via onder meer hoorzittingen met bewoners en experts is onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid in Groningen. Dat heeft geleid tot een lijst van 25 objectief onveilige locaties, aangetoond door verkeersongevallencijfers. De gemeenteraad heeft in mei 2018 opdracht gegevens om deze 25 locaties aan te pakken en budget beschikbaar gesteld voor de eerste 10 locaties. De oversteek op de Verlengde Hereweg is één van die 10.