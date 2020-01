Nieuwe ‘topper’ ambtelijk apparaat Groningen: Josine Spier raadsgriffier

Josine Spier is op dit moment griffier in de gemeente Haarlem, daarvoor was ze griffier van stadsdeel Zuid in Amsterdam. De werkgeverscommissie heeft zich samen met de burgemeester en de plaatsvervangend griffier beziggehouden met de selectieprocedure.

De werkgeverscommissie, bestaande uit drie fractievoorzitters, is erg content met de gemaakte keuze. Zij zien in Josine Spier een griffier die veel relevante ervaring meeneemt en die goed past bij de raad en griffie van de gemeente Groningen.

Tot 1 april blijft Toon Dashorst de raadsgriffier. Hij bekleedt deze functie sinds augustus 2011. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en adviseert raadsleden, fractievolgers en fractieassistenten bij hun werk.