Nieuwe toeristische campagne: ook in Scandinavië weten ze straks dat er niets boven Groningen gaat

De Waddenzee, het Nationaal Park Lauwersmeer en het Groninger Museum. Ze komen allemaal voorbij in de nieuwe toeristische campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’, die vanmiddag gelanceerd wordt in de Allersmaborg in Ezinge.

De rode draad van de campagne vormt een roadtrip door de provincie Groningen die magische momenten en bijzondere ontmoetingen laat zien: wandelen op de bodem van de zee, overnachten op het donkerste plekje met de helderste sterrenhemel en op pedalen door de geschiedenis.



Niet alleen bijzondere plekken, ook ontmoetingen met toeristische ondernemers en het boeken van unieke arrangementen staan centraal in de campagne, die meer toeristen naar de stad en provincie moet lokken.



De campagne komt komende jaren voorbij op verschillende media, maar met de focus op online en internationale kanalen. De beelden zullen op social media, in longreads in digitale kranten, online nieuwsbrieven en campagnesites te zien zijn in Nederland, België, Duitsland, Polen, Engeland, Denemarken en Zweden.



De lancering van de campagne vindt vanmiddag plaats in Ezinge. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst van Toeristisch Groningen, georganiseerd door de provincie Groningen in samenwerking met de Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland, het Routebureau Groningen en Marketing Groningen. De bijeenkomst is voor ondernemers en organisaties uit de toeristisch-recreatieve sector en bedoeld om elkaar te informeren over belangrijke ontwikkelingen in de sector. Gedeputeerde Patrick Brouns verricht vanmiddag de openingshandeling.