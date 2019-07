Nieuwe tip over moord Jaagpad

Na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond is er bij de politie tot nu toe één tip binnengekomen over de moord op Hidde Bergman bij het Jaagpad. In de uitzending werd een foto van een mes getoond.

Het is vermoedelijk hetzelfde type mes als waarmee Bergman om het leven is gebracht, en te koop bij de Action. Het mes waarmee de student is neergestoken, is nog altijd niet gevonden.



De politie deed in het tv-programma ook een oproep aan getuigen om zich te melden. Zo wil de politie graag in contact komen met onder andere drie mannen die in de buurt van het steekincident stonden. Ook zoekt de politie nog een jongeman op een zogenaamde ‘opoefiets’ die rond het tijdstuip van de moord over het Jaagpad fietste. Ook wil de politie graag meer weten over vier mogelijke getuigen die op een sportveldje naast het Jaagpad stonden. Deze mannen droegen een donkere broek met lange bovenkleding en stonden tegen een hangrek aan de linkerzijde van het sportparkje.