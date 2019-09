Nieuwe eigenaren gezocht voor 145 Groningse plaatsnaamborden

Jipsingboertange, Ter Apel, Sellingen, Veelerveen, Bourtange, Bellingwolde: borden met namen van deze plaatsen zijn in de aanbieding bij de gemeente Westerwolde.

Vorig jaar zijn alle plaatsnaamborden in Westerwolde namelijk vervangen. De oude komborden liggen in de opslag en worden binnenkort opgeruimd.

Diverse plaatsnaamborden beschikbaar

In totaal zijn er ongeveer 145 plaatsnaamborden beschikbaar. Het gaat om borden van Jipsingboertange, Ter Apel, Sellingen, Veelerveen, Bourtange, Bellingwolde, Vlagtwedde, Blijham, Harpel, Vriescheloo, Wedde, Veele, Jipsinghuizen, Ter Apelkanaal, De Maten en Klein Ulsda. Online kunnen geïnteresseerden hun eerste en eventueel tweede keuze doorgeven. Als er meer belangstelling is dan dat er borden zijn, wordt er geloot. Blijven er borden over, dan gaan die naar de oud-ijzerhandel.

Inwoners van de gemeente Westerwolde die graag zo’n plaatsnaambord van de voormalige gemeente Bellingwedde of gemeente Vlagtwedde willen hebben kunnen zich aanmelden.

Via westerwolde.nl/plaatsnaambord kunnen geïnteresseerden t/m 20 oktober 2019 hun voorkeur doorgeven.