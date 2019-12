Nieuwe behandeling kankerpatiënten UMCG in Groningen 'veelbelovend'

Het UMCG in Groningen is gestart met een nieuwe behandeling voor uitbehandelde kankerpatiënten. Daarbij krijgen ze eigen bloedcellen terug die eerder bij hen werden afgenomen en die genetisch werden gemanipuleerd. Deze behandeling is weliswaar peperduur, maar de resultaten zijn ‘verbluffend’. Dat meldt donderdag het Dagblad van het Noorden in haar papieren editie.

De proef met de nieuwe behandeling is gestart met enkele tientallen uitbehandelde lymfeklierkanker-patiënten. Wanneer deze proeven zijn afgerond, met positief resultaat, zal de behandeling ook aan andere patiënten worden gegeven, zoals longkanker.

Tumorcellen aanvallen De behandeling houdt in dat witte bloedcellen worden afgetapt. In medische termen komt het er op neer dan “T-cellen” zodanig worden gemanipuleerd dat ze veranderen in “CAR T cellen”. Deze cellen zijn zodanig geprogrammeerd dat ze tumorcellen herkennen en aanvallen.

Resultaten "spectaculair" Volgens het artikel in het dagblad van het Noorden is het resultaat ronduit spectaculair. Meer dan de helft van de patiënten is drie maanden nadat ze één zakje bloed hebben gekregen helemaal ziektevrij, en de lymfeklierkanker is weg. Zonder de behandeling zou 93 procent van deze uitbehandeld patiënten zijn overleden.