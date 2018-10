Nieuw tunneldek bij Paterswoldseweg met vertraging geplaatst

Het nieuwe tunneldek bij de Paterswoldseweg is maandagochtend in alle vroegte geplaatst. Dat gebeurde wel met enige vertraging, maar dat lijkt nog geen gevolgen te hebben voor de uiteindelijke planning.

Spoorbeheerder ProRail werkt al bijna een week aan het spoor bij de spoorwegovergang bij de Paterswoldseweg. Er rijden daarom ook geen treinen. De overgang wordt vervangen door een tunnel. Uiteindelijk moeten er namelijk meer treinen gaan rijden tussen Groningen en Leeuwarden.



Om die tunnel te kunnen maken, is eerst het spoordek met een meter opgehoogd. Zondagavond rond 20.00 uur had het nieuwe dek moeten worden geplaatst, maar al snel werd duidelijk dat dit niet gehaald zou worden. Uiteindelijk kreeg aannemer BAM het spoordek in de tweede deel van de nacht op z’n plek.

Plafond

Het nieuwe tunneldek dient nu als plafond waar de treinen straks overheen rijden. Volgend najaar kunnen auto’s en fietsen gebruik maken van de tunnel. Die gaat straks onder zowel het spoor als een nieuwe busbaan door.



Tot 28 oktober geen treinen

Tussen Groningen en Buitenpost rijden er tot en met zondag 28 oktober geen treinen vanwege de werkzaamheden. De Paterswoldseweg is meer dan een jaar gestremd voor autoverkeer. Voor fietsers en voetgangers komt er vanaf 28 oktober een tijdelijke spoorwegovergang.



Volg de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn live te volgen via drie webcams. ​​​​​​​

Webcam 1

Webcam 2

Webcam 3