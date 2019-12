Nieuw innovatief gebouw voor Zernike Campus in Groningen

Het gebouw heet Plus Ultra, dat ‘steeds verder’ betekent. Het verwijst naar de gedrevenheid om te blijven innoveren en te verbeteren. Dit nieuwe pand biedt op maat gemaakte accommodaties voor startups, scale-ups en innovatieve bedrijven.



Zernike Campus, onderdeel van Campus Groningen, focust zich op bedrijven die actief zijn in energie, chemie, life sciences en big data. De bedoeling is dat Plus Ultra de verbinding legt tussen die bedrijven en werkt als een katalysator. Het gebouw moet samenwerking tussen bedrijven, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen stimuleren.



Ontwikkelaar Kadans Science Partner uit het Noord-Brabantse Haaren begint medio 2020 met de bouw van het pand, dat 11.500 vierkante meters telt. De oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2021.



Het bedrijf DNV GL is de eerste huurder van het gebouw. De consultancy- en certificatieinstelling heeft tachtig medewerkers in Groningen en zal een van de hoofbewoners zijn. DNV GL is inmiddels ruim veertig jaar gevestigd aan de Energieweg in Stad, maar is toe aan een nieuw pand, legt Johan Knijp uit. Hij is country manager Nederland Olie & Gas voor DNV GL.



“De verhuizing naar een duurzaam gebouw met ultramoderne testfaciliteiten in een dynamisch en stimulerende campusomgeving is voor onze Groningse locatie en onze medewerkers een prachtige stap voorwaarts. We kijken ernaar uit om onderdeel te zijn van het levendige ecosysteem op de Zernike Campus”, aldus Knijp.