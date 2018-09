Nieuw in Groningen: parkeerterrein met alcoholslagboom

Bezoekers van ReitdiepPOP Groningen, zaterdag 15 september, kunnen parkeren op een bijzonder parkeerterrein. De parkeerplaats heeft een alcoholslagboom en is speciaal voor automobilisten die afspreken geen alcohol te drinken. De slagboom gaat alleen open als een blaastest uitwijst dat de bestuurder inderdaad geen alcohol heeft gehad.

Het is de eerste keer dat er in Groningen gebruik wordt gemaakt van zo’n alcoholslagboom. De alcoholslagboom maakt deel uit van de campagne ‘Groen Licht Groningen’ waarin aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid in de provincie Groningen.



Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen zal de slagboom openen voor de eerste Bob die 0% op heeft.



Het Bob-parkeerterrein telt 200 plaatsen. Bezoekers krijgen een gratis muntje voor een alcoholvrij drankje.