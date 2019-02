Nieuw college gepresenteerd: Groningen telt zeven wethouders (UPDATE)

GroenLinks levert drie wethouders: Glimina Chakor, Mattias Gijsbertsen en Philip Broeksma. Namens de PvdA gaat het om Roeland van der Schaaf en Carine Bloemhoff. Ook Inge Jongman (ChristenUnie) en Paul de Rook (D66) komen in het college. Het nieuwe akkoord heet Gezond, groen, gelukkig Groningen. Voor de coalitie is investeren in leefkwaliteit de rode draad. Met als resultaat mooiere wijken en dorpen met meer groen, ruimte voor sport en ontmoeting, en een betere gezondheid en minder armoede voor bewoners. De coalitie wil eigen regie en zeggenschap van bewoners vergroten en verbanden tussen organisaties op wijk- en buurtniveau versterken. De nieuwe coalitie kiest het perspectief van bewoners als uitgangspunt in plaats van de regels en organisatievorm van overheden en instanties. Daarom wil de coalitie vooral op het niveau van buurten, wijken en dorpen samenhangende investeringen doen. Door een combinatie van een meer gezonde en groene leefomgeving en een betere ondersteuning op het gebied van inkomen, werk en zorg willen de vier partijen het persoonlijk welzijn van mensen vergroten. De coalitie wil samen met bewoners, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en corporaties concrete verbeteringen in leefkwaliteit en welzijn tot stand brengen.

Ambities in vijf sporen