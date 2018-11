Nienke Homan lijsttrekker GroenLinks bij Statenverkiezingen

Homan is sinds 2015 gedeputeerde in Groningen, onder andere op het gebied van energietransitie en milieu.



Ook over de rest van de kandidatenlijst is gestemd. Volgens GroenLinks heeft dat geresulteerd in een “prachtige lijst met ervaren en nieuwe enthousiaste kandidaten, jong en oud, met mooie spreiding door de provincie en vooral ook veel kennis op het gebied van natuur, energietransitie, zorg en welzijn en natuurlijk milieu.”



De ervaren Statenleden Hendri Meendering en Arjen Nolles staan op plek 2 en 3, gevolgd door Stephanie Bennett, en Melissa van Hoorn-van Dullemen.



De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart.



GroenLinks was de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De partij wist 11 van de 45 zetels binnen te slepen.