Nielson headliner tijdens Koningsdag op Vismarkt

Gedurende de dag zijn er meerdere optredens van bands, die worden afgewisseld met muziek van DJ Julian. Om 12.30 uur is er een optredens van Stones Sessions, een Nederlandse coverband die zich helemaal richt op hits van The Rolling Stones. Om 14.15 uur kun je luisteren naar de van oorsprong Kroatische rockband Luminize, bekend van The Voice of Holland.



Om 15.45 is er The Nile Rodgers Project en om 17.15 is er een optreden van de creatieve duizendpoot en rapper Haas. Er speelt ook nog een band of artiest in de avonduren, maar die plek is volgens de organisatie nog niet vergeven.



Over Nielson

Nielson is de topartiest tijdens Koningsdag. Hij bracht onlangs een nieuw album uit. Volgens de zanger is 'Diamantis' kleurrijk en veelzijdig, en steeds als je ernaar kijkt (of luistert), ontdek je iets nieuws. Diamant staat voor de vernieuwde Nielson, die zich op dit album van een andere kant laat zien. Zijn nieuwe sound klinkt anders, voelt anders en ís anders: elektronisch, volwassen en internationaal. Nielsons teksten komen rechtstreeks uit zijn hart en zijn eerlijker en persoonlijker dan ooit. De zanger stond de laatste maanden flink in de belangstelling, omdat hij kandidaat was in het tv-programma Wie is de Mol. Nielson schopte het tot de finale.



Het grote feest op de Vismarkt begint al op Koningsnacht. Die line-up wordt binnenkort bekend gemaakt op de site van de Oranjevereniging.