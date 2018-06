NCG geeft versterkingsadviezen alsnog vrij

Eerdere inspecties leerden al dat de huizen moeten worden versterkt, maar Wiebes wil eerst onderzoeken of het snel dichtdraaien van de gaskraan er ook voor zorgt dat de huizen minder versterkt hoeven te worden.



De huiseigenaren wilden de adviezen toch graag inzien. Onder hen zijn ook drie woningcorporaties, die samen bijna 1100 huizen in bezit hebben. Iedereen die dat wil, kan nu z’n advies opvragen, zo valt te lezen in een brief aan de huiseigenaren. Inmiddels hebben veertig particulieren en de woningcorporaties gedaan, zodat de adviezen van 640 woningen al zijn vrijgegeven. De NCG verwacht dat het aantal nog oploopt.



De huiseigenaren krijgen naar verluid nog voor de zomer meer informatie over de versterkingsoperatie. De woningcorporaties hebben al aangegeven dat ze hoe dan ook willen dat de woningen worden versterkt. Ze bereiden zelfs een rechtszaak voor om dat eventueel af te dwingen.