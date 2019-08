Motorrijder om het leven gekomen bij ongeval op N370 richting Groningen

Bij een ernstig ongeluk op de Noordzeeweg (N370) richting Groningen is donderdagmiddag een motorrijder om het leven gekomen.

De motorrijder is achterop een bestelbus gebotst en daardoor onderuit gegaan. Onderdelen van de motor belandden op de andere helft van de weg, waardoor een auto beschadigd raakte. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niks zeggen.



De weg was vanuit Bedum naar Groningen lange tijd dicht tussen Aduard en Boterdiep. Rond 20.30 uur werd de weg weer vrijgegeven. Volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt het ongeluk vertraging op de N370.