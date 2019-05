Ministers Wiebes en Ollongren naar Groningen

Dat staat in een verklaring namens de gezamenlijke burgemeesters van gemeenten uit het aardbevingsgebied, waaronder dus ook burgemeester Peter den Oudsten van Groningen.



In de verklaring laten de bestuurders weten dat zijn het bezoek zullen aangrijpen om hen duidelijk te maken dat alle versterkingsadviezen die er nu liggen, ‘zonder herbeoordeling uitgevoerd moeten worden’.



Versnelling versterking



Ook vragen de burgemeesters om een begin te maken met de noodzakelijke versnelling van de versterking.



Gaswinning verder terug



Daarnaast wijzen de bestuurders minister Wiebes op het belang van het advies van de regio over de gaswinning voor het komend gasjaar, waarin voorgesteld wordt om minder te winnen dan dat de minister nu voorstelt.

(Archieffoto: minister Wiebes op werkbezoek in Loppersum, januari 2018)