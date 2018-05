Minister: 'Bestuursbeurzen voor Vindicat terecht ingetrokken'

Dat schrijft de minister in antwoord op kamervragen.



Van Engelshoven vindt het onbegrijpelijk dat de rector van Vindicat het incident niet heeft gemeld en heeft gezegd niet bekend te zijn met de meldplicht. De gedragscode werd namelijk eerder zelf door de rector van de vereniging ondertekend.



De minister zegt daarom dat ze het zeer begrijpelijk vindt dat de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool de bestuurbeurzen voor dit jaar definitief intrekken.



De beurzen waren al tijdelijk opgeschort naar aanleiding van een eerder incident in september 2017. Daarbij zouden leden van Vindicat zich ernstig hebben misdragen in het sushirestaurant Sushi Mall.