Minder vluchten tussen Airport Eelde en London Southend

Luchtvaartmaatschappij Stobart Air gaat het aantal vluchten tussen Groningen Airport Eelde en London Southend verlagen. Sinds vorig jaar vloog FlyBe, die de vluchten uitvoert, drie keer per dag van Eelde naar Londen. Van de in totaal achttien vluchten per week blijven er na 31 maart nog maar elf over.

Volgens woordvoerder Bowy Odink is het terugschroeven van het aantal vluchten niet meteen slecht nieuws. “Ik zie het als goed ondernemerschap. FlyBe is ooit begonnen met zes vluchten per week. Uiteindelijk is besloten om dat op te schroeven naar achttien vluchten per week. Dat bleek net iets teveel van het goede. Ik heb ook liever elf vluchten die helemaal vol zitten.”



Volgens Stobart trekt de verbinding inderdaad te weinig passagiers om achttien vluchten in de been te houden, zo meldt RTV Drenthe.



Doordeweeks vertrok er een vlucht naar Londen om 07.10 uur, 10.15 uur en 17.30 uur. Op dit moment zijn de vroege vluchten na 31 maart niet meer te boeken. Ook kun je op dinsdag en woensdag nog maar één keer per dag naar Londen vliegen.



Vrijdag werd ook bekend gemaakt dat Stobart Air samen met Virgin Atlantic het noodlijdende FlyBe heeft overgenomen. Volgens Bowy Odink verkeerde FlyBe in financiele problemen. “Stobart Air is een grote organisatie, dus ook dat lijkt me goed nieuws.”



Eind vorig jaar vertrok Nordica Air van Airport Eelde. De maatschappij vloog regelmatig naar Kopenhagen en München. Het aantal passagiers steeg ook op die lijndiensten gestaag, maar voor Nordica was dat niet genoeg.