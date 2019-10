Middeleeuwse traditie: burgemeester Appingedam beëdigd op 'burgemeesterssteen'

In Appingedam is gisteravond een middeleeuwse traditie voortgezet. De nieuwe burgemeester Koos Wiersma (CDA) werd er beëdigd op een oude 'burgemeesterssteen'. (zie foto op GIC).

Koos Wiersma (CDA) werd gisteravond tijdens een buitengewone raadsvergadering beëdigd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Appingedam door commissaris van de Koning René Paas. De beëdiging vond volgens de traditie plaats op de burgemeesterssteen op het kerkplein naast het Raadhuis in de Wijkstraat. Koos Wiersma (64) volgt Anno Wietze Hiemstra op die burgemeester van de gemeente Aa en Hunze is geworden.

Traditie

Het gebruik van de burgemeesterssteen is in 2009 bij de beëdiging van burgemeester Rika Pot weer ingevoerd om een oude traditie nieuw leven in te blazen. Met het in ere houden van deze traditie is de beëdiging van de burgemeester een echte openbare gebeurtenis, voor het laatst in de zelfstandige gemeente Appingedam.

Vroeger vonden beëdigingen plaats op plekken waar het openbaar en kerkelijk bestuur dicht bij elkaar kwamen. De kandidaat-bestuurders moeten de eed afleggen op de burgemeesterssteen.

Helaas gaat het niet om de originele steen uit die tijd. Die verdween toen een smederij werd afgebroken. De huidige steen werd in 1833 tijdens werkzaamheden in de Wijkstraat opgegraven en is in eigendom van Museum Stad Appingedam.

Authentieke wijsheid

Commissaris van de Koning René Paas verwacht dat Koos Wiersma veel kan betekenen voor Appingedam. "Als doorgewinterde herindelingsveteraan maken ze jou niks wijs…je straalt rust uit en authentieke wijsheid. Je bent geen verbeten dossiervreter. Maar weet bij taaie en ingewikkelde onderwerpen, precies wat belangrijk is en waar jouw inzet het verschil kan maken", aldus René Paas over de nieuwe waarnemend burgemeester.

Kennismaken

Koos Wiersma kijkt uit naar een plezierige en oprechte samenwerking en gaat de komende tijd de wijken in om kennis te maken met de stad en de inwoners: "Het contact met u als inwoners, dat maakt het burgemeesterschap voor mij heel waardevol. Ik wil er voor u zijn en ik ben er voor u". Koos Wiersma is zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur op de markt bij de Nicolaïkerk om onder het genot van een kop koffie kennis te maken met de bezoekers.

Er hebben tot nu toe drie burgemeesters op gestaan: Rika Pot, Anno Wietze Hiemstra en Koos Wiersma.