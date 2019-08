Middagje vrij voor wedstrijd FC Groningen? Baas wordt ook uitgenodigd

Algemeen directeur Wouter Gudde : “Het bezoeken van uitwedstrijden onder onze aanhang heeft met name vorig seizoen een vlucht genomen. Het team voelt dit als een extra steun, dus wij hopen dat er ook nu zoveel mogelijk supporters mee naar Eindhoven gaan. Dat wordt een uitdaging op een doordeweekse dag, want wil je hier als FC Groningen-supporter bij zijn, dan moet je wellicht een halve dag vrijaf nemen. Dan vraag je wel wat van je supporters.”



Document



“Daarom hebben wij een brief opgesteld. Supporters kunnen een document voor hun werkgever downloaden via deze link, Via ons kunnen zij aan hun werkgever vrijaf vragen en in ruil voor de medewerking nodigen wij op onze beurt de directeur van de onderneming uit bij een thuiswedstrijd van FC Groningen in het Hitachi Capital Mobility Stadion.”