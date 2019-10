Meldingen van aardbeving, of was het toch een F-16?

In de provincie Groningen maken veel mensen melding van een aardbeving, die rond 10:37 zou hebben plaatsgevonden. Het KNMI zegt echter niets te hebben geregistreerd. Mogelijk gaat het om een F-16 die door de geluidsbarrière is gegaan.

Op sociale media werden meldingen gedaan van een doffe dreun. De meldingen kwamen onder andere uit Schildwolde, Appingedam en Uithuizen.



Op de Vliegbasis in Leeuwarden is echter ook een militaire oefening bezig. Rond 09:30 uur zijn een aantal toestellen opgestegen. De Koninklijke Luchtmacht zoekt uit of een van die vliegtuigen de doffe dreun heeft veroorzaakt.