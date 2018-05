Meikermis in Groningen: spectaculaire attracties tot 21 mei

Op de Grote Markt en Vismarkt zijn attracties te vinden als de Break Dance, Super Mouse, Botsauto’s, Booster Maxxx, Ultimate Shake-it, Around the World, en het Reuzenrad. En een primeur: de huiveringwekkende Reactor, waarvoor een sterke maag een vereiste is, staat in mei voor het eerst op de Grote Markt.

Bezoekers die hun geluk willen beproeven kunnen terecht bij de grijpertjes, pushers of andere bekende kermisspelletjes.

De Ossenmarkt wordt omgedoopt tot nostalgische kermis met onder andere een ouderwetse podiumzweefmolen, een mini-reuzenrad, de bootjesmolen, de Cakewalk en de Calypso.

www.kermisingroningen.nl