Meetstation Eelde meet eerste vorst van het seizoen

Op verschillende plekken in het oosten en noorden van het land heeft het afgelopen nacht ietsjes gevroren. Ook in Eelde vroor het licht: 0,1 graden.



Volgens Weerplaza dient de eerste vorst zich klimatologisch gezien iets later aan dan normaal. “Gemiddeld zien we de eerste vorst op neushoogte rond 23 oktober.'' Vorst aan de grond, nachtvorst, is dit najaar al wel meerdere keren gemeten.



De komende dagen blijft het volgens Weerplaza nog wel even koud. Overdag is het vaak niet veel warmer dan een graad of 10 en in de nachten blijft het in het binnenland lokaal licht vriezen. Dat wordt dus warm aankleden en lokaal moeten ongetwijfeld de autoruiten worden gekrabd.