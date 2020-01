Meesters en juffen houden donderdag stille mars in binnenstad

De wandeling begint en eindigt op de Vismarkt. De start is om 10.30 uur. Daarna is er een podiumprogramma met sprekers en muziek.



Veel scholen in de stad zijn donderdag en vrijdag dicht vanwege de onderwijsstaking. De bonden vinden dat er geld om tafel moet komen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, om het lerarentekort aan te pakken en om leerkrachten in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen.