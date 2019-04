Meerdere auto’s in vlammen op in Groningen

Omstreeks 23.00 uur maandagavond kwam bij de brandweer een melding binnen van een autobrand aan de F.D. Rooseveltlaan. Toen een bluswagen ter plaatse kwam, bleken de vlammen al te zijn overgesproken op een tweede geparkeerde auto. De brand kon snel worden geblust, waardoor een derde auto enkel licht beschadigd raakte.



Volgens getuigen had een groepje jongeren zich vlak voor de brand bij de auto’s opgehouden. Ondanks een zoektocht in de wijk kon de politie echter geen verdachten aanhouden.



Oosterpark

Later in de nacht, omstreeks 3.30 uur, vatte ook een geparkeerde auto aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk vlam. De achterkant van de auto brandde volledig uit voordat de brandweer het vuur wist te blussen.



Vorige week brandden even verderop in het Oosterpark, aan de Duiventil, ook al twee geparkeerde auto’s uit.