Meer toezicht in Hoogezand na brandenreeks

De politie gaat vaak surveilleren in de buurt van de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand. Ook komen er camera’s te hangen. Er is veel onrust, want de buurt wordt geteisterd door een brandenreeks.

Afgelopen weekend werden er in de straat een auto, een bedrijfsbus en een container in de brand gezet. Eerder waren er in de buurt ook al brandjes. De onrust is dan ook groot, zo bleek tijdens een bijeenkomst in een wijkcentrum met tachtig bewoners en burgemeester Hoogendoorn.



Na overleg tussen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie is besloten om meer te surveilleren met herkenbare wagens. Ook komt er cameratoezicht op meerdere plekken in de wijk. Woningcorporatie Lefier gaat particuliere beveiligers inhuren die rondes gaan lopen in de wijk. De bewoners wordt gevraagd om extra alert te zijn.